Вместе против рака груди: средства от продажи картин в Нур-Султане пойдут на благотворительность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, купив картины современных художников, могут внести свой вклад в борьбу с раком молочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в эти дни в столице проходит выставка картин казахстанских и зарубежных художников, организованная в поддержку женщин с раком молочной железы.

По словам организаторов, часть средств от продажи картин пойдет на поддержку благотворительной программы «Вместе против рака груди».

«Нам неинтересно проводить выставки для галочки. Мы хотим, чтобы каждый проект имел какой-то результат. В Международный женский день просто дарить цветы или проявлять жесты уважения, мне кажется, непродуктивно. Поэтому мы пригласили международных дипломатов, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме борьбы с раком груди. Это очень серьезная проблема. Участвующие на выставке казахстанские художники готовы пожертвовать вырученные средства из продажи работ на поддержку женщин с раком молочной железы», - сказал председатель кураторского совета Центр современного искусства «KULANSHI» Лейла Махат.

Художница призналась, что ее близкие подруги переболели этим заболеванием, поэтому она очень хорошо понимает то, что переживают женщины, столкнувшись с этим заболеванием.

«Я сама всячески поддерживала их. Я знаю, как это страшно, как бьет по женскому самолюбию. Это большая проблема. Современные женщины мало уделяют внимания этому вопросу. В Европе считается нормальным каждой женщине проходить маммографию. В силу разных обстоятельств мы забываем о таких важных мерах. Я потеряла бабушку из-за этого заболевания. Для меня это очень важно», - добавила Лейла Махат.

Чтобы привлечь внимание общественности организаторы в качестве инсталляции представили цветы розового, белого оттенка. Розовая лента – международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. Розовый – цвет жизни, красоты и здоровья, символизирующий все то, что прямо противоположно раку.