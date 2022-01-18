Вместе мы преодолеем все трудности и испытания – Кудайберген Бексултанов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – От имени всех депутатов шахтёрской столицы секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов выразил поддержку инициативам и поручениям Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных во время заседания Мажилиса Парламента РК 11 января, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением к народу Казахстана в критический период, который выпал на долю страны в суровые январские дни. Обращение Президента в столь нелегкое время ждал каждый гражданин республики, считает секретарь Карагандинского городского маслихата.

«Президент РК озвучил конкретные задачи по решению острых проблем в политической и социально-экономической сферах.

Меня, как руководителя представительного органа города Караганды, особо затронули задачи, обозначенные Касым-Жомартом Токаевым, направленные на повышение доходов населения, снижение безработицы, устранение бюрократических барьеров», - отметил Кудайберген Бексултанов.

Также К. Бексултанов выразил свою поддержку инициативе создания общественного социального фонда «Народу Казахстана» и принятию Социального кодекса. Очень важные направления развития обозначены в сфере образования – это сокращение молодежной безработицы, приоритет получения ими технических специальностей, а главное увеличение коэфицента квалифицированных учителей, дабы подрастающее поколение получило качественное образование. При этом, крайне важно уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения и выбору ими профессии, считает он.

«Глава государства отметил: «Мы должны четко понимать, что государство и граждане - это единое целое» и поручил членам Правительства, акимам всех уровней системно проводить встречи и прислушаться к нуждам и чаяниям людей. Тем более мы, депутаты всех уровней, должны установить особо тесную связь с нашими избирателями. Необходимо помнить, что мнение и волеизъявления населения - главные приоритеты гражданского общества. Родина начинается с семьи, наверное, каждому гражданину необходимо в нынешнее непростое время сначала проявить критическое отношение к самому себе и семье. Как гражданин Казахстана и депутат маслихата в это переломное время хочу пожелать успехов Правительству, и от имени депутатов Карагандинского городского маслихата выразить поддержку инициативам Президента страны, а также всемерную поддержку общественности города для успешной реализации социально-политических реформ», - сказал Кудайберген Бексултанов.

По его словам, под этим девизом работает и продолжит свою деятельность Карагандинский городской маслихат.

«Как отметил Глава государства: «Казахстан пережил самый тяжелый за историю независимости кризис и нам вместе нужно строить новый Казахстан». Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив главное достояние – единство нашего народа!» - добавил К. Бексултанов.