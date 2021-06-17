Вместе борются с правонарушениями КСК и полиция в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские и КСК Павлодара с правонарушениями борются вместе. Главы КСК сообщают стражам порядкам обо всех преступлениях по «своему» ватсап-чату, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При помощи тесного взаимодействия полицейских с КСК с начала года нами установлено более 500 административных правонарушений, – рассказал начальник местной полицейской службы управления полиции города Павлодара Арман Каптаев. – Например, некоторое время назад представитель КСК сообщил участковому инспектору в чате о том, что житель одного из домов по улице Бакинская складировал строительный мусор возле своего подъезда».

Участковый установил нарушителя и составил в отношении него административный протокол за нарушение правил благоустройства.

Теперь сотрудники кооперативов собственников квартир оказывают помощь участковым инспекторам полиции при обходе домов, помогают раздавать буклеты для профилактики правонарушений, визитки участкового инспектора полиции. Участковые инспекторы полиции ежедневно размещают в ватсап-чатах информацию профилактического характера о том, как уберечь жильё и имущество от краж, мошенничества другого.

«Председатель КСК сообщил полицейским о том, что на стене дома по улице Каирбаева оставлено граффити с указанием контактных данных наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах. Полицейскими данные надписи были закрашены», – добавил Арман Каптаев.

Для ещё более эффективного взаимодействия полиции с населением, оперативного решения проблем, контроля оперативной обстановки в городе действует группа в ватсап, в которой состоят начальники местной полицейской службы территориальных отделов полиции Павлодара, участковые инспекторы и представители КСК. Ежедневно в чат поступает различного рода информация о правонарушениях: мелких хулиганствах, распитии алкогольных напитков в общественных местах, нарушении правил благоустройства территорий, нарушении тишины, курении в неустановленных местах, нарушении правил содержания собак и кошек и других фактах.