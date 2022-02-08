Вменить административную статью вместо уголовной пытались акмолинские полицейские за ожоги ребенка

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Судья Буландынского районного суда Акмолинской области вынес частное постановление в адрес начальника Буландынского районного отдела полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, в Буландынский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении гражданки Т. за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 73-1 Кодекса РК об административных правонарушениях «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному сотрудником полиции, гражданка Т., чтобы наказать свою трехлетнюю дочь за то, что та взяла в руки плойку и обожгла себе щеку, нанесла ей ожоги. Согласно заключению эксперта, у ребенка обнаружены термические ожоги I-II степени лица, обеих кистей рук, ягодичной области, бедра и голени. Суд пришел к выводу, что в действиях матери усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, в связи с чем полицейский неправомерно квалифицировал данную правовую ситуацию как административное правонарушение», - пояснил председатель Буландынского районного суда Акмолинской области Олжас Сулейменов.

Кроме того, протокол был составлен 2 февраля , то есть спустя 6 дней после получения заключения экспертизы, и дело направлено в суд только 3 февраля 2022 года. Тем самым грубо нарушены права малолетнего ребенка.

В связи с этим суд указал, что нарушение закона и поверхностное отношение к работе сотрудника Буландынского РОП требуют принятия действенных мер по недопущению их впредь.

«Учитывая, что административное взыскание должно быть справедливым, соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя, суд передал материалы дела об административном правонарушении прокурору. Постановлением суда административное дело в отношении Т. производством прекращено с передачей материала прокурору, в связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного уголовным законодательством», - резюмировали в ведомстве.