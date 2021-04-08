Влюбленных подростков-беглецов из Тараза нашли в Кыргызстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семейная драма толкнула молодых людей из Тараза совершить побег в соседнюю страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 марта в полицию обратилась 45-летняя жительница Тараза с заявлением о пропаже 17-летнего сына. В ночь с 22 на 23 марта подросток вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. В момент ухода с его телефона пришло сообщение о том, что он решил уйти по собственной воле», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Со слов матери, юноша имел при себе мобильный телефон и небольшую сумму денег, вырученную в результате сбора и сдачи металлолома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что причиной ухода юноши послужил семейный конфликт из-за его 16-летней подруги, с которой родители запретили общаться. Молодые возлюбленные решили податься в бега.

«В поисках несовершеннолетних были задействованы полицейские городского и районных отделов Жамбылской области, а также волонтеры. Ориентировки на подростков были разосланы во все областные департаменты полиции», - пояснили в ведомстве.

Спустя две недели стражи порядка Кыргызстана нашли беглецов, когда те сдавали металлолом в один из пунктов приема. Выяснилось, что таким образом они зарабатывали на хлеб. Пытаясь затруднить поиск, молодые люди перекрасили волосы в темный цвет.

«Подростки находятся в полном здравии, их жизни ничто не угрожает. В настоящее время законные представители несовершеннолетних выехали за ними в Кыргызстан. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.