Влюбленная парочка обокрала фруктовый ларек в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодая пара внезапно решила совершить кражу из фруктового ларька. Теперь им вместе предстоит понести уголовную ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ночью на одном из городских рынков неизвестный вскрыл замок на двери магазинчика и похитил фрукты и деньги. Владелица написала заявление в полицию.

К удивлению полицейских, злоумышленниками оказалась молодая пара – 26-летний житель города и его 19-летняя подруга. Просматривая записи камер видеонаблюдения, оперативники проследили их путь до района Дворца молодёжи. Через три дня установили их личности.

«Подозреваемый пояснил, что совершил преступление по внезапному умыслу. Якобы он увидел инструменты, оставленные рабочими, которые удаляли наледи, и решил воспользоваться ломом, чтобы вскрыть один из бутиков. Оба молодых человека ранее не имели проблем с законом, не представляли тяжести последствий. Проводится досудебное расследование, направленное на полное и объективное изучение всех обстоятельств», — сказал начальник Второго отдела полиции Руслан Сыздыков.

Паре предстоит ответственность по уголовной статье «Кража».