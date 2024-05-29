Влиятельный «вор в законе» задержан и выслан из Казахстана
Правоохранители Казахстана пресекли попытки влияния иностранного криминалитета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Наличие крупных транзитных маршрутов и стабильное развитие государства привлекает не только зарубежных инвесторов, но и представителей иностранного криминалитета. МВД совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в результате постоянного контроля и отслеживания процессов, происходящих в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.
В прошлом году пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых «законников» из стран ближнего зарубежья.
— 19 мая управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию страны гражданина сопредельного государства 1963 года рождения, по оперативным данным обладающего в преступной среде статусом «вор в законе».
Он был установлен и доставлен в полицию Уральска. После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства.
По имеющимся данным, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.