Влиятельный «вор в законе» задержан и выслан из Казахстана

Правоохранители Казахстана пресекли попытки влияния иностранного криминалитета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Наличие крупных транзитных маршрутов и стабильное развитие государства привлекает не только зарубежных инвесторов, но и представителей иностранного криминалитета. МВД совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в результате постоянного контроля и отслеживания процессов, происходящих в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.

В прошлом году пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых «законников» из стран ближнего зарубежья.