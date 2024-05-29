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    07:43, 29 Май 2024 | GMT +6

    Влиятельный «вор в законе» задержан и выслан из Казахстана

    вора в законе задержали в ЗКО
    Фото: кадр из видео Polisia.kz

    Правоохранители Казахстана пресекли попытки влияния иностранного криминалитета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Наличие крупных транзитных маршрутов и стабильное развитие государства привлекает не только зарубежных инвесторов, но и представителей иностранного криминалитета. МВД совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в результате постоянного контроля и отслеживания процессов, происходящих в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.

    В прошлом году пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых «законников» из стран ближнего зарубежья.

    — 19 мая управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию страны гражданина сопредельного государства 1963 года рождения, по оперативным данным обладающего в преступной среде статусом «вор в законе».

    Он был установлен и доставлен в полицию Уральска. После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства.

    По имеющимся данным, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с преступностью Криминал КНБ Видео Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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