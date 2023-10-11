Влияние ситуации на Ближнем Востоке на рынок нефти – мнение главы Mинэнерго РК

Как может повлиять ситуация на Ближнем Востоке на рынок нефти своим мнением на этот счет поделился Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В целом мы наблюдаем увеличение спроса на нефть со стороны основных потребителей. Есть сбалансированное видение стран-участников ОПЕК+, основанное на том, что эти страны готовы в случае возникновения дефицита на рынке необходимые запасы предоставить потребителям. Ну остальное, я думаю, рынок будет регулировать, - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос корреспондента агентства в кулуарах Мажилиса.

Вместе с тем, глава минэнерго остановился на ситуации в нефтяной отрасли Казахстана.

- В целом по нефти у нас ситуация достаточно стабильная. Наша отрасль работает в соответствие с планом, в том числе экспортных поставок, - заявил Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что цены на нефть подскочили на 4% в понедельник на опасениях, что ситуация в Израиле и Газе может нарушить добычу на Ближнем Востоке.