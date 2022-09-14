Влияние религиозных лидеров возрастает в период кризисов – министр по делам ислама Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатиф бен Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх заявил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий играет эффективную роль в восстановлении межцивилизационного диалога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы высоко оцениваем данный форум, который играет эффективную роль в восстановлении межцивилизационного диалога. Значимость и влияние на жизнь людей религиозных лидеров возрастает во всем мире в период кризисов, бедствий и смут. Поскольку те, кто находится в замешательстве начинают искать то, что укрепляет их, а испытывающие страх и беспокойство ищут тех, кто напомнинает им солидарность Всевышнего», - сказал Абделатиф бен Абдулазиз Абдрахман Аль аш-Шейх.

Спикер добавил, что кризис коронавируса и его последствия все еще угрожают миру.

«Это показало, что человеческое сообщество находится на одном корабле. Граждане должны сотрудничать между собой для его сохранения в свете многочисленных мировых проблем и угроз, с которыми сталкивается общество. Это такие проблемы как: бедность, голод, болезни и так далее», - добавил духовный лидер.