Влияние пандемии на общество, роль журналистики обсудили на форуме Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках форума Президентского молодежного кадрового резерва состоялась панельная сессия «Человеческий капитал», на котором были обсуждены вопросы социального развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе сессии «Человеческий капитал» приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр информации и общественного развития Аида Балаева, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Во время форума Ералы Тугжанов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на казахстанское общество.

«Каждая трудность приносит свое преимущество. К примеру, если бы не пандемия, то проблемы с компьютерным обеспечением продолжились бы еще 5 лет. В нашей стране открылись компании по сборке компьютеров, ноутбуков. Общество начало ценить врачей и учителей. На сегодняшний лень ситуация стабилизируется. Начал работу проект Ashyq, усилен контроль за заболеваемостью», - отметил Ералы Тугжанов.

В ходе форума Президентского молодежного кадрового резерва Аида Балаева отметила роль развития человеческого капитала и рассказала, как в стране поддерживают отраслевую журналистику.

«Министерством в 2020 году был принят специальный план по развитию журналистики, который предполагает именно вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации журналисты. Мы увидели, насколько важна отраслевая журналистика. В этой связи нашим министерством уже подписаны меморандумы, проходят конкретные семинары, направленные на подготовку журналистов по различным отраслям. В первую очередь, это медицина. В период пандемии мы увидели, как важно сохранить стабильность в обществе, передавая достоверную и профессиональную информацию», - рассказал Аида Балаева, обращаясь к представителям Президентского молодежного кадрового резерва.

Также министр рассказала о мерах борьбы с фейковой информацией и отметила важность вопросов межэтнического согласия и религиозного образования. Она обратилась к резервистам, что министерство всегда готово к сотрудничеству.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила, что человеческий капитал для Казахстана является самым важным резервом, а также рассказала о приоритетах в таких направлениях как в спорте, туризма и культуре.

«Основной двигатель - люди. То богатство, которое оставили наши предки в культуре, но для человечества, это показатель уровня цивилизованного государства», - считает министр культуры и спорта.

А министр образования и науки Асхат Аймагамбетов оценил работу Президентского кадрового резерва.

«Проект очень классный. На самом деле ребята отобраны очень сильные. Я это вижу и могу сказать как работодатель. Пять человек пришли работать в Министерство образования и науки, еще 17 человек мы привлекли в составы совета директоров наших вузов. Сейчас мы обсуждаем национальный проект «Білімді ел» . Видим, что очень многие изменения происходят благодаря вам», - обратился к представителям президентского резерва Асхат Аймагамбетов.

Напомним, в Нур-Султане проходит форум Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).

В ходе форума любой член ПМКР сможет рассказать свою историю успеха, предложить идеи по развитию государства или отрасли и презентовать собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников форума.



