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    10:31, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Влияние ЭКО на здоровье женщин разъяснили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оказывает ли процедура экстракорпорального оплодотворения на здоровье женщин, разъяснили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предоставленной информации председателя Экспертного совета по вспомогательным репродуктивным методам и технологиям (ВРТ), главного внештатного репродуктолога Минздрава РК, президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академика НАН РК, профессора В.Н.Локшина, в мире проведено большое число исследований по влиянию программы ЭКО на вероятность развития онкологических заболеваний», - сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на вопрос редакции.

    Как говорится в предоставленной информации, отсутствие негативного влияния программы ЭКО на здоровье женщин доказано в масштабных исследованиях, проведенных в Швеции, США, Дании, Израиле, Норвегии.

    «Согласно информации АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» взаимосвязи между ЭКО и развитием онкологических заболеваний нет. В данном направлении исследования продолжается», - говорится в ответе.

    Напомним, с 2021 года по поручению Президента Республики Казахстан запущена специальная программа «Аңсаған сәби». По информации министра здравоохранения РК Ажар Гиният, в рамках программы предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года с помощью ЭКО забеременели 3063 женщины, родились 1307 детей.


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Главная
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