Влияет ли вакцинация на мутации вируса и ДНК человека - ответ эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Существует немало утверждений о том, что вакцина может изменить ДНК человека, некоторые уверяют, что прививка способна вызвать мутацию самого коронавируса. Как на самом деле обстоят дела с этими вопросами рассказал врач-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Рафаил Розенсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Профессор отмечает, что вакцинация сокращает вероятность мутаций вируса, а не повышает их частоту.

«Самый частый вопрос, который мне задают: Не влияет ли вакцинация на мутации? Все известные на сегодня клинически значимые мутации – альфа, бета, гамма, дельта, йотта и прочие – были выявлены и описаны задолго до внедрения вакцин. Самая распространенная мутация коронавируса, та, из-за которой столько споров у медиков, - Дельта появилась в Индии за три месяца до начала массовой вакцинации. А так как после внедрения массовой вакцинации сразу же сокращается процент заболевших, то все в точности наоборот – эта самая вакцинация точно сокращает вероятность мутаций, а не повышает их частоту», - отметил Рафаил Розенсон.

Доктор медицинских наук также прокомментировал вопрос о том, влияет ли вакцинация на ДНК человека и репродуктивный потенциал.

«Ответ – отрицательный. Вакцинации уже 226 лет, если считать с первого случая прививки, проведенной Дженнером в 1795 году. Нигде еще мутировавших людей не описали. А вот антиваксеры появились уже тогда. Да и дети у нас есть», - высказался он.

Врач также отметил, что многие ученые согласны в том, что если человек переболел и привился от коронавируса, или привился, а потом переболел и выздоровел – защита гораздо сильнее, чем если только что-то одно.

Он также напомнил, что впереди ожидается сезон ОРВИ и гриппа. По его словам, в прошлом году из-за достаточно полного локдауна, всплеск заболевания граждане пропустили.

«Иммунитет не тренирован. Что будет, если в этом году будет наслоение – на такие вопросы по несколько раз в день я отвечаю на приеме моих пациентов, больных с аллергией и слабым иммунитетом. Мой ответ: всем больным с аллергией нужно добиться ремиссии и получить прививку против КВИ. Шанс умереть от гриппа – один на миллион. Шанс умереть от прививки – чуть больше, один на пятьсот тысяч. Шанс умереть от коронавируса – 1:50. В 10 000 раз выше. Таким образом, если у Вас по возрасту (до трех лет, или старше 65), или из-за сопутствующих заболеваний, есть риски пострадать от гриппа и есть возможность получить от него вакцину – используйте этот шанс. В этом сезоне это особенно важно. Защитите себя, свои семьи и свою страну: вакцинируйтесь!» - заключил он.