Влияет ли урбанизация на рост аллергических заболеваний

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году почти половина населения мира может столкнуться с аллергией. Корреспондент агентства Kazinform изучил причины этого явления.

Экспансия аллергии

На глобальном уровне распространение и характер аллергии кардинально изменились. Если раньше она считалась редким явлением, то сегодня превратилась в многофакторную медицинскую и экологическую проблему. Урбанизация, ухудшение качества воздуха, рост промышленных выбросов и увеличение использования бытовой химии повышают чувствительность организма. В результате появляются новые аллергены и триггеры. Так, в Европе распространенность пищевой аллергии достигла 20%, причем особенно высокая чувствительность наблюдается среди молодежи.

Тенденция роста аллергических заболеваний, наблюдаемая во всем мире, проявляется и в Казахстане. В стране фиксируется заметное увеличение числа аллергических заболеваний, особенно тревожная динамика отмечается среди детей младше одного года.

Эту тенденцию подтверждают конкретные данные. По информации сети клинико-диагностических лабораторий ОЛИМП, в период с 2020 по 2025 год количество положительных тестов на аллергены среди детей до одного года увеличилось в 14,5 раза.

— Вызывает обеспокоенность рост заболеваемости среди детей и подростков, — отметил генеральный директор лаборатории Ерлан Сулейменов.

Инфографика: Kazinform

Общая статистика также подтверждает эту тенденцию. По стране число положительных тестов выросло с 7125 до 14 889, то есть более чем в два раза. При этом объем исследований увеличился почти втрое и достиг около 33 тысяч. Это свидетельствует о росте числа пациентов, у которых аллергия подтверждена лабораторно за последние пять лет.

Рост наблюдается не только в одной возрастной группе. Положительная динамика отмечается во всех возрастных категориях. Наиболее высокий показатель зафиксирован среди подростков — рост составил 2,8 раза. Самая большая доля положительных тестов приходится на детей в возрасте от 7 до 14 лет. По гендерному признаку 58% всех положительных результатов принадлежат мужчинам и мальчикам, 42% — женщинам и девочкам.

В каких регионах болезнь распространяется сильнее

Согласно статистике, в структуре аллергенов наблюдаются заметные изменения. Основная нагрузка приходится на сорные травы — на них приходится 61% всех положительных тестов. Далее следуют луговые травы.

Инфографика: Kazinform

По отдельным аллергенам также зафиксирован значительный рост. Наибольший показатель отмечен по березе — в 3,7 раза. Тимофеевка луговая показала рост в три раза, амброзия — в 2,5 раза.

Особое место среди основных возбудителей сезонной аллергии занимает полынь. Только по нему в прошлом году было зарегистрировано около 15 тысяч положительных тестов.

— Начали появляться аллергены, которые ранее встречались редко или вовсе не регистрировались. Среди них солянка, подсолнечник, вяз, липа и ежа сборная, — сообщил Ерлан Сулейменов.

Фото: из личного архива Ерлана Сулейменова

Ситуация по регионам неоднородна. В Алматинской области статистика по сезонному поллинозу достигла рекордного уровня — 417,6 случая на 100 тысяч населения. Это означает, что официально аллергией страдает примерно каждый 240-й житель региона.

В Кызылординской области количество положительных тестов выросло в 43 раза. Значительный рост также наблюдается в Петропавловске и Таразе. Высокие показатели сохраняются в Астане, Павлодаре и Костанае. В то же время в Караганде и Актау зафиксировано снижение.

Основная причина аллергии

Специалисты связывают резкий рост аллергических заболеваний с факторами внешней среды. По их мнению, ключевую роль сегодня играет экология, особенно в урбанизированных регионах.

Одним из наиболее опасных факторов считается загрязнение атмосферного воздуха. Основными загрязнителями называют мелкодисперсные частицы, диоксид азота и диоксид серы, выделяемые транспортом и промышленными объектами. По данным Министерства здравоохранения, эти вещества ослабляют дыхательные пути и усиливают чувствительность организма к аллергенам.

Фото: freepik

— С учетом данных мониторинга качества атмосферного воздуха в ряде регионов наблюдается связь между уровнем загрязнения воздуха и показателями аллергической заболеваемости. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Алматы, Шымкенте, Астане, а также в областях Жетысу и Туркестанской области, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Влияние экологических факторов подтверждается и клинической статистикой. По оценкам специалистов, самые высокие показатели бронхиальной астмы и аллергических заболеваний зарегистрированы в Алматинской области, а также в Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Среди наиболее распространенных диагнозов выделяются аллергический контактный дерматит, атопический дерматит, аллергический и вазомоторный ринит. По данным экспертов, каждым из этих заболеваний страдают около 45 тысяч человек.

Что говорит врач

По мнению аллерголога Армана Байдильдаева, рост аллергических заболеваний связан не только с экологией, но и с особенностями современного образа жизни. По его словам, одной из причин являются химические добавки в продуктах питания и чрезмерное употребление антибиотиков.

Фото: из личного архива Армана Байдильдаева

— На развитие аллергии влияет и питание. В современных продуктах содержится большое количество различных химических добавок, красителей и ароматизаторов. Частое употребление лекарств, особенно антибиотиков, также может вызывать аллергические реакции, — отметил он.

По словам врача, под воздействием этих факторов ослабевает защитная система организма, что способствует развитию аллергических реакций. Кроме того, он подчеркнул, что аллергия чаще возникает в молодом возрасте, а с временем вероятность ее появления несколько снижается. Важную роль в устойчивости иммунной системы играет и состояние кишечной микрофлоры.

Специалист отмечает, что сезонную аллергию можно контролировать и в некоторых случаях полностью вылечить. Для этого применяется специальная иммунологическая терапия. Метод АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), проводимый зимой, направлен на постепенное привыкание организма к аллергену.

— От сезонной аллергии можно полностью избавиться. Для этого зимой проводится специальное иммунологическое лечение. В этот период определяется причина аллергии — пыльца какого растения или травы вызывает реакцию. Для этого проводится специальная аллергическая проба, результат которой организм показывает уже через полчаса. После выявления причинного аллергена изготавливается специальный препарат, который вводится в организм начиная с минимальных доз. В результате повышается сопротивляемость организма и укрепляется иммунитет. Если не пройти основное лечение зимой, аллергия будет повторяться и усугубляться из года в год, — пояснил специалист.

Также эксперт отметил, что в Казахстане отсутствует точная и систематизированная статистика по аллергическим заболеваниям.

— Государственная статистика хорошо работает по заболеваниям, подлежащим строгому учету, таким как туберкулез, ВИЧ и онкология. Несмотря на рост числа пациентов, аллергические заболевания пока не включены в эту систему, — сказал он.

Врач напоминает о важности профилактических мер в сезон аллергии. По его мнению, в период активного распространения пыльцы следует носить закрытую одежду и обязательно принимать душ после возвращения домой, что помогает снизить риск аллергических реакций.

Научный прогресс и вопрос стоимости лечения

В последние годы активно развиваются новые научные направления в лечении аллергии. Особое внимание привлекает новый препарат против пыльцы полыни, который разрабатывают казахстанские ученые. В настоящее время проект проходит стадию клинических испытаний.

Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов рассказал о преимуществах разработки.

— Главная особенность вакцины заключается в значительно более низкой аллергенности. Это первая в мире вакцина против пыльцы полыни, вышедшая на стадию клинических исследований, — отметил Кайсар Табынов.

Фото: из личного архива Кайсара Табынова

Несмотря на появление новых разработок, в современной клинической практике одним из основных и наиболее эффективных методов лечения аллергии остается АСИТ-терапия. Этот метод считается единственным лечением, воздействующим непосредственно на причину заболевания, однако доступен он не всем пациентам.

Министерство здравоохранения сообщает, что ни АСИТ-терапия, ни современные методы молекулярной диагностики (ImmunoCAP, ALEX) не входят в перечень бесплатных медицинских услуг. Поэтому большинству пациентов приходится оплачивать лечение самостоятельно.

Из-за этого стоимость терапии остается высокой. Так, годовой курс лечения одним аллергеном обходится примерно в 230–260 тысяч тенге. Если у пациента выявлено несколько аллергенов, сумма может увеличиться до 380 тысяч тенге. Поскольку полный курс лечения длится от 3 до 5 лет, общие расходы могут превысить 1,5 миллиона тенге.

Таким образом, несмотря на развитие науки и появление новых методов лечения аллергии, вопросы доступности эффективной терапии и ее высокой стоимости по-прежнему остаются актуальной проблемой.