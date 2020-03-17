Влияет ли переход на неполное рабочее время на трудовой отпуск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет осуществляться оплата труда в случае перехода на режим неполного рабочего времени, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно оплаты труа в случае перехода на режим неполного рабочего времени. Согласно статье 70 Трудового кодекса РК в процессе трудовых отношений по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполное рабочее время. Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, установленной Кодексом, в том числе это неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности ежедневной рабочей смены», - пояснил Ерлан Исмагулов.

Неполным рабочим временем также считается неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе. Третье - одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе. «В данном случае заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени. Справочно также отмечу, что работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда», - добавил Ерлан Исмагулов.



