В Лихтенштейне уравняли права мужчин и женщин в наследовании княжеского поста

Княжеский дом Лихтенштейна объявил об изменении правил наследования престола, уравняв права мужчин и женщин. Об этом в субботу, 15 августа, в Национальный день княжества сообщил наследный принц Алоиз, передает собственный корреспондент Kazinform в Брюсселе.

Согласно принятым поправкам, в будущем первенцем-наследником независимо от пола станет старший ребенок правящего князя или княгини.

— Линия престолонаследия корректируется с мужской примогенитуры на абсолютную. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а затем княгиней или князем Лихтенштейна, — заявил наследный принц Алоиз в своем обращении.

Решение было одобрено в среду необходимым большинством в две трети голосов членов княжеской семьи, имеющих право голоса. Изменения касаются исключительно будущих потомков детей наследного принца Алоиза и его супруги, наследной принцессы Софи. На уже родившихся членов дома новые правила не распространяются.

Кроме того, женские потомки княжеского дома получают равные права участия в решении вопросов семейного закона наравне с мужчинами.

— С помощью этой законодательной поправки мы хотим обеспечить, чтобы как Княжество Лихтенштейн, так и Княжеский дом возглавляла та личность, которая лучше всего подготовлена к этой ответственности, — подчеркнул Алоиз.

Князь Ханс-Адам II остается главой государства, однако с 2004 года основные полномочия осуществляет его старший сын — наследный принц Алоиз.

Лихтенштейн оставался одной из последних европейских монархий, где сохранялось строгое мужское наследование. Теперь княжество присоединилось к большинству европейских королевских домов, перешедших к абсолютной примогенитуре.