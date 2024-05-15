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    04:24, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Латвии тестируют устройство для спасения больных меланомой

    меланома
    Фото: euronews

    В Латвии тестируют устройство, позволяющее спасти больных меланомой. Разработанное двумя университетами, оно позволяет проводить быстрый неинвазивный скрининг кожи. В его основе лежит технология, использующая цветные лампы для определения типа поражения — доброкачественного или злокачественного, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    В Европе растет число онкобольных. По данным экспертов, меланома кожи занимает шестое место по распространенности в структуре раковых недугов. Эта агрессивная болезнь хорошо лечится на ранней стадии.

    Финансируемый Брюсселем проект в Риге, столице Латвии, нацелен на улучшение доступа к ранней диагностике, благодаря уникальному портативному устройству — оно позволяет семейным врачам проводить рутинный неинвазивный скрининг.

    — Выживаемость на последней стадии меланомы составляет 5% и менее, — уточняет Эмилия Вия Плориня, исследователь Латвийского университета. — А на начальной стадии показатель выживаемости близок к 100%.

    Устройство, разработанное исследователями Латвийского университета и Рижского технического университета, опирается на технологию использования лучей разного цвета, чтобы быстро определить, стоит ли беспокоиться о родинке или пятне на коже.

    — Красный, желтый и синий свет отражаются по-разному, потому что в эпидермисе есть и кровь, и меланин, и разные хромофоры. Их комбинации дают нам сведения о том, что там происходит, — говорит Илзе Лихачёва из Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета.

    На сегодня прибор протестирован на более чем 4000 поражений кожи и показал высочайший уровень точности.

    — Дерматологи, работая с пациентами из группы риска, берут часть кожи, изучают ее под микроскопом и выдают окончательный результат, — говорит Дмитрий Близнюкс, профессор Рижского технического университета. — Мы сравниваем их результаты с тем, что показывает наше устройство. Так мы убедились, что оно выявляет 95% всех меланом.

    Общий бюджет проекта — около 645 тысяч евро. 85% поступило из Европейского фонда регионального развития, свой вклад также внесли латвийские власти и университеты-участники. Медики и ученые видят огромный потенциал новой технологии, надеясь, что в будущем она сможет помочь в диагностике и других недугов.

    В 2022 году в ЕС было зарегистрировано 101 507 случаев меланомы кожи. 

    Теги:
    Наука Здравоохранение Латвия Ученые Здоровье Рак Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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