В Латвии тестируют устройство для спасения больных меланомой

В Латвии тестируют устройство, позволяющее спасти больных меланомой. Разработанное двумя университетами, оно позволяет проводить быстрый неинвазивный скрининг кожи. В его основе лежит технология, использующая цветные лампы для определения типа поражения — доброкачественного или злокачественного, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

В Европе растет число онкобольных. По данным экспертов, меланома кожи занимает шестое место по распространенности в структуре раковых недугов. Эта агрессивная болезнь хорошо лечится на ранней стадии.

Финансируемый Брюсселем проект в Риге, столице Латвии, нацелен на улучшение доступа к ранней диагностике, благодаря уникальному портативному устройству — оно позволяет семейным врачам проводить рутинный неинвазивный скрининг.

— Выживаемость на последней стадии меланомы составляет 5% и менее, — уточняет Эмилия Вия Плориня, исследователь Латвийского университета. — А на начальной стадии показатель выживаемости близок к 100%.

Устройство, разработанное исследователями Латвийского университета и Рижского технического университета, опирается на технологию использования лучей разного цвета, чтобы быстро определить, стоит ли беспокоиться о родинке или пятне на коже.

— Красный, желтый и синий свет отражаются по-разному, потому что в эпидермисе есть и кровь, и меланин, и разные хромофоры. Их комбинации дают нам сведения о том, что там происходит, — говорит Илзе Лихачёва из Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета.

На сегодня прибор протестирован на более чем 4000 поражений кожи и показал высочайший уровень точности.

— Дерматологи, работая с пациентами из группы риска, берут часть кожи, изучают ее под микроскопом и выдают окончательный результат, — говорит Дмитрий Близнюкс, профессор Рижского технического университета. — Мы сравниваем их результаты с тем, что показывает наше устройство. Так мы убедились, что оно выявляет 95% всех меланом.

Общий бюджет проекта — около 645 тысяч евро. 85% поступило из Европейского фонда регионального развития, свой вклад также внесли латвийские власти и университеты-участники. Медики и ученые видят огромный потенциал новой технологии, надеясь, что в будущем она сможет помочь в диагностике и других недугов.

В 2022 году в ЕС было зарегистрировано 101 507 случаев меланомы кожи.