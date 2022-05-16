16 Мая 2022 14:02

Власти Южной Кореи готовы поставить в КНДР вакцины от COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе выступления в Национальном собрании (парламент Республики Корея) заявил, что медлить с оказанием помощи нельзя, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

«Если власти Северной Кореи согласятся, мы приложим усилия и окажем необходимую помощь, включая организацию поставок медикаментов, вакцины от коронавируса, медицинского оборудования и направим врачей. Мы не должны медлить с оказанием необходимой помощи жителям Северной Кореи, которые столкнулись с угрозой коронавируса «, - сказал Юн Сок Ель.

Ранее сообщалось, что 12 мая власти КНДР объявили о выявлении первого случая заболевания омикрон-штаммом COVID-19 в стране. Введен механизм борьбы с коронавирусом в режиме чрезвычайной ситуации. В этот же день КНР выразила готовность оказать полную поддержку и помощь КНДР в борьбе с эпидемией.