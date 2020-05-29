Власти японского города Китакюсю объявили о второй волне коронавируса

КИТАКЮСЮ. KYODO-КАЗИНФОРМ – В пятницу градоначальник японского Китакюсю, который находится на юго-западе страны в префектуре Фукуока, заявил, что на город обрушилась вторая волна коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

«Я заявляю, что на нас обрушилась вторая волна коронавируса», - сказал мэр Кенджи Китахаси на совещании Оперативной службы города.

Стоит отметить, что это произошло всего через несколько дней после того, как Премьер-Министр Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в стране.

В городе в префектуре Фукуока не было подтвержденных случаев заболевания с 30 апреля по 22 мая. Однако в период шести дней до четверга были зарегистрированы 43 случая коронавирусной инфекции, 21 из которых был выявлен за один день.

Министр экономики Ясутоши Нисимура заявил журналистам, что до сих пор были выявлены пути заражения только примерно половины из 43 заболевших коронавирусом человек. Он сказал, что сообщит об этом правительственной экспертной группе и продолжит расследование.

На пресс-конференции Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга заявил, что центральное правительство не рассматривает вопрос о повторном объявлении чрезвычайного положения в Фукуоке, где к четвергу было зарегистрировано в общей сложности 199 случаев заражения COVID-19.

Власти города Китакюсю предполагают, что всплеск инфекции произошел в двух медицинских учреждениях города.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения уже направило оперативную группу в город, чтобы разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.