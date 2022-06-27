27 Июня 2022 15:00

Власти Японии призвали жителей страны экономить электричество из-за аномальной жары

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Правительство Японии опубликовали обращение к гражданам ограничить потребление электроэнергии с понедельника в ряде регионов страны из-за аномальной жары, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии призвало жителей ряда регионов страны к экономии электричества с понедельника путем выключения необязательных приборов освещения с 15:00 до 18:00 местного времени.

В минувшие выходные на острове Хонсю зарегистрирована аномальная жара, повышенная температура сохранится в начале текущей недели.

Между тем, министерство рекомендовало гражданам продолжать пользоваться кондиционерами из-за повышенного риска теплового удара.

По сообщению агентства, ведущие энергетические компании страны прогнозируют повышенный спрос на электроэнергию в северо-восточных и центральных регионах Японии текущим летом.