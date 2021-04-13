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    09:21, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Власти Японии одобрили слив очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС в Фукусиме в море

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    ПЕКИН - ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Власти Японии официально разрешили слив в открытое море большого массива очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Такое решение принято во вторник Кабинетом министров Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Как сообщает Kyodo, правительство Японии приняло решение сбросить в море очищенную радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1», оценив, что данный технологический процесс не окажет негативного воздействия на здоровье человека или окружающую среду.

    В настоящее время очищенная радиоактивная вода в объеме более 1,25 млн тонн хранится в резервуарах на территории АЭС «Фукусима-1». Процесс очистки воды удаляет большинство опасных радиоактивных веществ, но оставляет тритий.

    Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами.



    Теги:
    Япония Экология Мировые новости
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