Власти вели динамичную, открытую информполитику – Госсекретарь РК о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные органы перешли к тактике прямых выходов в СМИ и открыто делятся со всеми информацией. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Власти с самых первых дней вели динамичную, открытую информационную политику. К сожалению, с самых первых дней столкнулись с откровенными информационными атаками. Большой поток дезинформации, ложной информации продолжается. Государственным органам, правоохранительным органам, помимо тех мер, которые предпринимают для стабилизации ситуации, приходится отвлекаться и отражать информационные атаки. К сожалению, они организованно осуществляются с разных сторон. Есть внутренние источники дезинформационных атак, внешние источники. Поэтому приходилось предпринимать разного рода усилия. Думаю, что нам действительно удалось переломить ситуацию», - прокомментировал Ерлан Карин.

По словам Государственного секретаря, острая фаза пройдена. Это позволило задействованным структурам сосредоточить свои усилия на обобщении всех фактов и сведений, которые имели.

«Государственные органы перешли к тактике прямых выходов в СМИ и делятся открыто со всеми информацией. Например, на той неделе Генеральная прокуратура распространила информацию о количестве задержанных лиц во время действия ЧП и других событий. Это сразу же прояснило ситуацию вокруг данного вопроса. Если вы помните, даже ведущие американские новостные каналы, в частности CNN, размещали новость, что в Казахстане задержано чуть ли не 10 тысяч человек. Тогда как Генпрокуратура распространила информацию, предоставив полную картину: кто за что задержан, в частности указала, что в общей сложности за административные нарушения задержаны около 2 тысяч человек. Сразу после этого вышло поручение Президента – разобраться по каждому делу, в случае отсутствия отягчающих моментов принять меры по смягчению наказания. На сегодняшний день Генпрокуратурой вынесено ходатайство по смягчению наказания по 1400 лицам, уже освобождены 400 человек», - сказал Госсекретарь.

Ерлан Карин отметил, что ведется планомерная работа.

«Как вы помните, был совместный брифинг Генеральной прокуратуры и представителя Министерства здравоохранения о количестве погибших граждан. Это тоже сняло разного рода вопросы и спекуляции на эту тему. МВД предоставило общую хронологию событий. Это тоже было правильным шагом, чтобы дать гражданам возможность составить общую картину событий тех дней. По каждому направлению есть результаты», - считает спикер.

По его словам, эффективная информационная политика должна основываться на результатах реальной, конкретной работы.

«Когда есть о чем рассказывать, тогда информационная политика будет эффективной. Государственным органам есть, что показывать, у них на руках есть материалы, они с ними открыто выходят и делятся со средствами массовой информации. Этот подход будет продолжен», - заверил Ерлан Карин.