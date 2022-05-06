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Власти Узбекистана и Кыргызстана прокомментировали стрельбу на границе
6 Мая 2022 21:46

Власти Узбекистана и Кыргызстана прокомментировали стрельбу на границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники Узбекистана применили оружие в отношении трёх граждан Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пограничной службы ГКНБ Кыргызстана 5 мая в Джалал-Абадской области в местности Добо-Коргон узбекские пограничники применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана. В результате чего граждане 1974, 1998 и 2000 годов рождения были ранены и доставлены в районную больницу, где скончались от полученных пулевых ранений.

Сегодня погранвойска СГБ Узбекистана сделали официальное заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном.

По их данным, пограничники, неся службу на узбекско-кыргызской границе, проходящей по территории кишлака Октом Янгикурганского района Наманганской области, обнаружили, что группа неизвестных лиц незаконно переправляет с территории Узбекистана в Кыргызстан товарно-материальные ценности в большом объёме, и приняли предупреждающие меры.

«Во время задержания группа нарушителей государственной границы оказала сопротивление военнослужащим, применила силу, нанесла им телесные повреждения и попыталась отобрать оружие. В этом случае военнослужащие были обязаны применить оружие в порядке, установленном законодательством», - сообщает погранслужба Узбекистана.

В ведомстве добавили, что представители обоих государств продолжают проверки по инциденту, ситуация на границе спокойная.


Автор:
Корреспондент
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