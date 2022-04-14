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Власти Таиланда могут смягчить ограничения на въезд с 1 мая

Автор:  
Руслан Сулейменов
14 Апреля 2022, 16:01
Власти Таиланда могут смягчить ограничения на въезд с 1 мая

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – Правительство Таиланда на следующей неделе рассмотрит возможность отмены схемы въезда Test&Co и системы регистрации Thailand Pass. Изменения могут вступить в силу 1 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра туризма и спорта П. Ратчакитпракан, на следующей неделе министерство предложит правительству отменить схему въезда Test&Co и систему регистрации Thailand Pass. В случае их одобрения изменения начнут действовать с 1 мая. То есть туристы смогут въезжать в страну при предъявлении сертификатов о вакцинации, тем самым, отпадает необходимость ждать 3-5 дней для одобрения документов.

«Таиланд готов снова принять иностранных гостей, поскольку наша система общественного здравоохранения оснащена надлежащим образом», - приводит слова министра издание Bangkok Post.

По оценкам министерства, ожидается принять не менее 10 млн туристов в этом году.

С 1 апреля власти Таиланда отменили требования о сдачи ПЦР-теста для авиапассажиров, прибывающих в страну в рамках схемы въезда Test&Co.

С 1 мая ожидается, что ПЦР-тест по прибытии в Таиланд может быть заменен на тест на антиген COVID-19.

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