Власти США предупреждают об опасной жаре в Гранд-Каньоне после смертей туристов

Власти Национального парка Гранд-Каньон предупреждают посетителей о надвигающейся экстремальной жаре, которая ожидается в начале следующей недели, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Предупреждение последовало после серии случаев тепловых ударов во внутренних районах каньона, в том числе с летальным исходом для трех туристов.

Национальная метеорологическая служба объявила режим экстремальной жары в районе Гранд-Каньона с полудня понедельника до вторника. В низинной части парка, в районе Фантом-Ранч, температура может достичь или превысить 43 градуса Цельсия.

Служба национальных парков призвала туристов избегать походов в середине дня, отметив «недавний всплеск случаев теплового удара».

Ранее, 16 июня, в период аналогичной жары на тропе Норт-Каибаб были обнаружены тела двух туристов 67 и 68 лет. По данным службы, причиной смерти стал тепловой удар. Еще один турист, 72 лет, погиб 12 июня на тропе Саут-Каибаб.

Специалисты подчеркивают, что погодные условия в каньоне могут быть обманчивыми. Температура на краю каньона обычно на 11–14 градусов ниже, чем на его дне.

— Там просто очень жарко — на дне Гранд-Каньона, — отметил метеоролог Национальной метеорологической службы в Флагстаффе Джастин Джондроу.

Он добавил, что регион приближается к самому жаркому периоду года до начала муссонных дождей, которые обычно приносят временное облегчение.

По словам специалиста, спуск по тропам кажется относительно легким, однако обратный подъем при высоких температурах становится серьезным испытанием.

— Это очень тяжело даже в мягкую погоду, — сказал Джондроу. — А при температуре 40–43 градуса это создает серьезнейшие проблемы.

На фоне жары примерно в 145 километрах к югу от Гранд-Каньона продолжается крупный лесной пожар в районе Оук-Крик-Каньона. В пятницу вечером из близлежащих районов были эвакуированы жители и туристы.

Огонь, охвативший около 200 гектаров, распространяется по труднодоступной пересеченной местности в районе Ред-Рок-Секрет-Маунтин и уже затронул территорию национального леса Коконино.

Пожарные службы, включая федеральные и местные подразделения, пытаются локализовать возгорание и не допустить его продвижения в сторону населенных пунктов.

— Пожар очень быстро приобрел сложный характер, — сообщил офицер по информации о пожарах Дик Флейшман. — Мы стараемся удержать его в как можно меньших границах.

Ситуацию осложняют крутой рельеф, близость жилой застройки и высокая температура. Около 50 километров дорог перекрыты. В районе полностью закрыты кемпинги, зоны отдыха и туристические маршруты.

Большая часть западных штатов США в выходные фиксирует температуру выше климатической нормы. В начале следующей недели ожидается дальнейшее усиление жары. Власти предупреждают, что сухая и жаркая погода при низкой влажности значительно повышает риск новых пожаров.