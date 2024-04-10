Власти США намерены запретить использование продукции «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Джо Байдена может запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», по соображениям национальной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Телеканал CNN сообщает, что решение находится на стадии доработки и может быть принято уже в этом месяце. Ожидается, что «Лаборатории Касперского» будет запрещено предоставлять пользователям доступ к определенным продуктам и некоторые свои услуги в США.

Телеканал отмечает, что госучреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение этой компании, однако новые действия администрации Байдена, направленные на введение аналогичного запрета для частных компаний, станут беспрецедентными.

Источники CNN утверждают, что одной из преследуемых администрацией Байдена целей является снижение риска для критически важной инфраструктуры США. Они также допускают, что запрет будет касаться антивирусного программного обеспечения компании.

По данным телеканала, более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют программные продукты «Лаборатории Касперского», но неясно, сколько из этих людей и компаний находятся в США.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила АО «Лаборатория Касперского» в список фирм, продукция которых, по утверждению регулятора, представляет угрозу безопасности страны. Компания, в свою очередь, заявила, что разочарована решением регулятора запретить использование федеральных субсидий на приобретение ее продукции, и предположила, что оно было принято по политическим мотивам.