30 Мая 2022 22:11

Власти Шанхая смягчают карантин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 1 июня в китайском мегаполисе Шанхае смягчают карантинные ограничения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление муниципального штаба по профилактике и контролю COVID-19.

В Шанхае снимают ограничения на передвижение жителей жилых комплексов, за исключением тех, которые расположены в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска. Новые правила вступят в силу 1 июня.

Возобновляется работа общественного транспорта, включая автобусные перевозки и паромное сообщение, а также служб такси. Разрешается использование личного автотранспорта для передвижения по городу.

Власти Шанхая призвали горожан соблюдать меры личной защиты, носить маски в общественных местах, сохранять социальную дистанцию, а также вакцинироваться от коронавируса.

С конца марта в ряде районов Шанхая начали вводить локдаун, а с 1 апреля закрыли весь мегаполис. В середине мая власти города объявили о начале процесса поэтапного смягчения COVID-ограничений и возвращения к нормальной жизни.