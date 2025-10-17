Власти Перу решили объявить чрезвычайное положение на фоне протестов

— Мы собираемся объявить о решении объявить чрезвычайное положение, по крайней мере в столичном регионе, — заявил глава кабинета министров Эрнесто Альварес.

В результате столкновений между антиправительственными демонстрантами и полицией в Лиме погиб 32-летний мужчина и более 100 человек получили ранения, большинство из них — полицейские.

Демонстрации в среду были организованы преимущественно молодыми активистами, которые требуют от властей более активных действий по борьбе с высоким уровнем преступности и коррупции.

Протесты начались менее чем через неделю после того, как Хосе Хери был приведен к присяге в качестве президента после отстранения от должности Дины Болуарте на фоне обвинений в личном обогащении и подавлении протестов.

Многие перуанские президенты были отправлены в отставку по обвинениям в коррупции и неспособности справляться со своими обязанностями. В стране часто возникают разногласия между президентской властью и Конгрессом, так как конституция Перу дает парламенту полномочия по смещению президента по обвинению в «моральной недееспособности». Это расплывчатая формулировка, которая может использоваться для борьбы за власть.

Ранее сообщалось, что Хосе Хери стал седьмым президентом Перу за последние десять лет.