Власти Перу продлили чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С прошлого года в Перу от опасного вируса погибли уже больше 63 тысяч диких и домашних птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Накануне инфекцию выявили у сотен выдр и морских львов. Мертвых животных обнаружили на пляжах департамента Лима. Режим ЧП будет действовать до конца года. Поскольку власти опасаются, что вирус может распространиться по всей стране.

Фото: «Хабар 24»