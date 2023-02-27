РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:49, 26 Февраль 2023 | GMT +6

    Власти Перу продлили чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С прошлого года в Перу от опасного вируса погибли уже больше 63 тысяч диких и домашних птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Накануне инфекцию выявили у сотен выдр и морских львов. Мертвых животных обнаружили на пляжах департамента Лима. Режим ЧП будет действовать до конца года. Поскольку власти опасаются, что вирус может распространиться по всей стране.

    Фото: «Хабар 24»


    Теги:
    Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!