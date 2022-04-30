Власти Пекина усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19 на майских праздниках

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Пекина усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах в период майских праздников, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарные меры вводятся на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и спорта, торговли, общественного питания, гостиницах, госучреждениях и медицинских организациях.

По словам заместителя главы столичного центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо, в период первомайских праздников жителям китайской столицы для того, чтобы попасть в общественные места, следует предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного не более 48 часов назад и QR-код.

Начиная с 5 мая жителям и гостям Пекина для посещения общественных мест и перед посадкой в городской транспорт необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение последних 7 дней.

В период майских праздников жителей делового столичного района Чаоян, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом, вновь обязали пройти три раунда массового тестирования на COVID-19.

По заявлению столичных властей, с 3 мая в Пекине ПЦР-тестирование на коронавирус будет бесплатным.

После окончания праздников учащимся и сотрудникам предприятий, прежде чем попасть на работу и учебу, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест.

За минувшие сутки в Пекине было зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности с 22 апреля в китайской столице было зарегистрировано более 280 локальных случаев инфицирования COVID-19.

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в материковом Китае зафиксировано 10,7 тыс. локальных случаев заражения коронавирусом. В свою очередь в Шанхае, где на протяжении нескольких недель регистрируются самые высокие официальные показатели заболеваемости в стране, за истекшие сутки выявлено более 10,1 тыс. локальных случаев заражения COVID-19.