Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона Габриэль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство Новой Зеландии объявило «чрезвычайное положение» после того, как на страну обрушился циклон Габриэль. Он лишил электричества 225 тысяч человек, привел к наводнениям и оползням. Стихия вызвала порывы ветра до 140 км/ч и одиннадцатиметровые волны, за сутки выпало до 20 см осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Премьер-министр Крис Хипкинс призвал не минимизировать ситуацию.

«Циклон Габриэль – самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьезного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения. Чрезвычайное положение в стране объявляется в третий раз за всю историю», - заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Сильный ветер и обильные осадки обрушились в ночь с понедельника на вторник на Северный остров, где проживает более трех четвертей из пятимиллионного населения.

Некоторые жители оказались в полной изоляции, поскольку дороги отрезало в результате оползней или наводнений. Другим пришлось покинуть свои дома вплавь. По меньшей мере 2 500 человек пришлось эвакуировать, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Киран Маканалти.

Чрезвычайное положение в стране введено на неделю. До того оно объявлялось после терактов в Крайстчерче в 2019 году и эпидемии Covid-19 в 2020 году. Премьер-министр пообещал выделить 11,5 миллиона новозеландских долларов (6,8 миллиона евро) на ликвидацию последствий стихии.

Ранее сообщалось, что циклон Габриэль обрушился на Новую Зеландию: десятки тысяч домов без света.

В январе 2023 года Новая Зеландия объявила чрезвычайное положение в Окленде после того, как проливные дожди вызвали масштабные наводнения и эвакуацию в крупнейшем городе страны.

Фото: Warren Buckland/Hawkes Bay Today via AP/NZME