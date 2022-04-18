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Власти КНР приглашают иностранных космонавтов на орбитальную станцию

Автор:  
Руслан Сулейменов
18 Апреля 2022, 17:30
Власти КНР приглашают иностранных космонавтов на орбитальную станцию

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая приглашают иностранных космонавтов посетить свою орбитальную станцию и участвовать в совместных проектах. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Китай в целях расширения международного сотрудничества и обменов готов сотрудничать со всеми странами и регионами, приверженными мирному использованию космического пространства. Китайская орбитальная станция приглашает иностранных космонавтов для того, чтобы вместе с космонавтами Китая исследовать космос», - отметил Ван Вэньбинь.

По его словам, китайская сторона в настоящее время обсуждает с ООН первую серию проектов международного сотрудничества на орбитальной станции КНР, и ожидается, что исследовательские проекты будут проведены в конце текущего года.

Китайский дипломат проинформировал, что уже отобраны девять проектов из 17 стран и 23 организаций для проведения научных исследований на орбитальной станции КНР.

Ввод в строй первой китайской орбитальной станции «Тяньгун» (Небесный дворец) будет завершен в конце 2022 года. Основной модуль находится на орбите почти год, за это время завершены такие миссии, как сближение и стыковка двух пилотируемых и двух грузовых космических кораблей, многомесячное пребывание экипажей на станции. Согласно результатам проверки, текущая функциональность основного модуля оказалась выше проектной.

Космическая станция «Тяньгун» будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа.

Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.


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