Власти КНР приглашают иностранных инвесторов осваивать китайский рынок

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти КНР приглашают иностранных инвесторов из всех стран осваивать китайский рынок. С таким заявлением выступил заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Чжао Чэньсинь, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

ГКРР анонсировал новый отраслевой каталог секторов китайской экономики, поощряемых властями Китая для привлечения иностранных инвесторов.

По словам Чжао Чэньсина, Китай окажет поддержку на уровне центрального правительства иностранным инвестиционным проектам из обновленного каталога с точки зрения планирования, землепользования, оценки охраны окружающей среды и энергопотребления.

Ожидается, что среди новых позиций отраслевого каталога окажутся высокотехнологичные производства и современные услуги, а также правительство окажет поддержку иностранным инвесторам в реализации проектов в центральных, западных и северо-восточных регионах Китая.

«Китай будет неуклонно расширять всестороннюю открытость на высоком уровне и добиваться экономической глобализации, которая будет инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех», - цитирует чиновника «China Daily».

Иностранные инвесторы, вкладывающие свои средства в отрасли из каталога, имеют право пользоваться льготами в налогообложении и землепользовании в соответствии с законами КНР.

Впервые каталог опубликован 2018 году.





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