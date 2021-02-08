Власти Китая впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала 2021 года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая за последние сутки впервые после вспышек новойкоронавирусной инфекции в зимний период не выявили в материковой части страныни одного подтвержденного случая локального заражения COVID-19. Об этом сообщилв понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохраненияКНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 277 пациентов с

вирусом. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило

4804, из них 4527 уже выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,58% заразившихся.

Число инфицированных превысило 89,7 тыс., показатель смертности составляет 5,16%

(умерли свыше 4,6 тыс. человек). В настоящее время более 27,6 тыс. человек, имевших

тесные контакты с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

За минувший день власти выявили 16 новых бессимптомных носителей, 15 из которых

прибыли из-за границы. Китайские власти не включают в общую статистику и

упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей. В общей сложности под

медицинским наблюдением остается 639 бессимптомников, в том числе 291

прибывший из-за рубежа.

Напомним, что после обнаружения локального случая коронавируса во второй декаде

декабря 2020 года в провинции Сычуань на юго-западе Китая затем во многих частях

страны стали фиксироваться очаги COVID-19, включая провинции Хэбэй, Хэйлунцзян,

Цзилинь и другие районы Северо-Восточного Китая. По сообщениям местных СМИ, в

общей сложности в зимний период был зарегистрирован 2071 локальный случай

заражения коронавирусом по всей стране.

Как отмечают китайские медицинские эксперты положительные признаки

сдерживания распространения коронавируса в стране связаны, прежде всего, как

принятыми строгими санитарно-эпидемиологическими мерами в регионах Китая, так и

в отношении людей, прибывающими из-за границы и импортируемых товаров.



