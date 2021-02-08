Власти Китая впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала 2021 года
По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 277 пациентов с
вирусом. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило
4804, из них 4527 уже выздоровели.
Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,58% заразившихся.
Число инфицированных превысило 89,7 тыс., показатель смертности составляет 5,16%
(умерли свыше 4,6 тыс. человек). В настоящее время более 27,6 тыс. человек, имевших
тесные контакты с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.
За минувший день власти выявили 16 новых бессимптомных носителей, 15 из которых
прибыли из-за границы. Китайские власти не включают в общую статистику и
упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей. В общей сложности под
медицинским наблюдением остается 639 бессимптомников, в том числе 291
прибывший из-за рубежа.
Напомним, что после обнаружения локального случая коронавируса во второй декаде
декабря 2020 года в провинции Сычуань на юго-западе Китая затем во многих частях
страны стали фиксироваться очаги COVID-19, включая провинции Хэбэй, Хэйлунцзян,
Цзилинь и другие районы Северо-Восточного Китая. По сообщениям местных СМИ, в
общей сложности в зимний период был зарегистрирован 2071 локальный случай
заражения коронавирусом по всей стране.
Как отмечают китайские медицинские эксперты положительные признаки
сдерживания распространения коронавируса в стране связаны, прежде всего, как
принятыми строгими санитарно-эпидемиологическими мерами в регионах Китая, так и
в отношении людей, прибывающими из-за границы и импортируемых товаров.