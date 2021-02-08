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    17:45, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Власти Китая впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала 2021 года

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая за последние сутки впервые после вспышек новойкоронавирусной инфекции в зимний период не выявили в материковой части страныни одного подтвержденного случая локального заражения COVID-19. Об этом сообщилв понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохраненияКНР.

    По его данным, в медицинских учреждениях Китая еще находятся 277 пациентов с

    вирусом. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило

    4804, из них 4527 уже выздоровели.

    Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,58% заразившихся.

    Число инфицированных превысило 89,7 тыс., показатель смертности составляет 5,16%

    (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В настоящее время более 27,6 тыс. человек, имевших

    тесные контакты с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

    За минувший день власти выявили 16 новых бессимптомных носителей, 15 из которых

    прибыли из-за границы. Китайские власти не включают в общую статистику и

    упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей. В общей сложности под

    медицинским наблюдением остается 639 бессимптомников, в том числе 291

    прибывший из-за рубежа.

    Напомним, что после обнаружения локального случая коронавируса во второй декаде

    декабря 2020 года в провинции Сычуань на юго-западе Китая затем во многих частях

    страны стали фиксироваться очаги COVID-19, включая провинции Хэбэй, Хэйлунцзян,

    Цзилинь и другие районы Северо-Восточного Китая. По сообщениям местных СМИ, в

    общей сложности в зимний период был зарегистрирован 2071 локальный случай

    заражения коронавирусом по всей стране.

    Как отмечают китайские медицинские эксперты положительные признаки

    сдерживания распространения коронавируса в стране связаны, прежде всего, как

    принятыми строгими санитарно-эпидемиологическими мерами в регионах Китая, так и

    в отношении людей, прибывающими из-за границы и импортируемых товаров.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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