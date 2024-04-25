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    21:01, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Власти Китая выделили свыше $15 млн пострадавшим от ливней регионам

    Китай
    Фото: VCG

    Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР в среду выделили 110 млн юаней (порядка $15,48 млн долл.) из центрального фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий для поддержки мер по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинциях Цзянси, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР). Об этом сообщает Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По его данным, в частности, 40 млн юаней будет выделено Цзянси, 50 млн юаней — Гуандун и 20 млн юаней — ГЧАР.

    Средства пойдут на проведение аварийно-спасательных работ и переселение пострадавших, выявление скрытых угроз вторичных бедствий и их экстренное устранение, ремонт поврежденных жилых построек.

    Как сообщили в понедельник власти провинции Гуандун, из-за продолжительных проливных дождей, обрушившихся в последние дни на многие районы этой провинции, погибли четыре человека.

    Теги:
    Пострадавшие Китай Наводнение КНР Паводки
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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