Власти Китая выделили свыше $15 млн пострадавшим от ливней регионам

Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР в среду выделили 110 млн юаней (порядка $15,48 млн долл.) из центрального фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий для поддержки мер по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинциях Цзянси, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР). Об этом сообщает Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

По его данным, в частности, 40 млн юаней будет выделено Цзянси, 50 млн юаней — Гуандун и 20 млн юаней — ГЧАР.

Средства пойдут на проведение аварийно-спасательных работ и переселение пострадавших, выявление скрытых угроз вторичных бедствий и их экстренное устранение, ремонт поврежденных жилых построек.

Как сообщили в понедельник власти провинции Гуандун, из-за продолжительных проливных дождей, обрушившихся в последние дни на многие районы этой провинции, погибли четыре человека.