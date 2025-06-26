Власти Китая выделили $30 миллионов для ликвидации последствий от наводнений

Начиная с 18 по 23 июня в южных регионах Китая прошли сильные проливные дожди, в ряде районов выпало более 300 мм осадков.

Из центрального бюджета страны выделено более 100 млн юаней (около $15 млн) для восстановления пострадавшей инфраструктуры после ЧС в провинции Гуйчжоу. Также 100 млн юаней выделено в качестве материально-технической поддержки для провинций Гуандун и Хунань.

Власти КНР направили рабочую группу в провинцию Гуйчжоу, наиболее пострадавшую от стихии, для оказания помощи в борьбе с наводнениями.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями.