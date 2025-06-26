Власти Китая выделили $30 миллионов для ликвидации последствий от наводнений
Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР ввел режим экстренного реагирования 4-го уровня в связи с угрозой наводнений в южных регионах Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Начиная с 18 по 23 июня в южных регионах Китая прошли сильные проливные дожди, в ряде районов выпало более 300 мм осадков.
Из центрального бюджета страны выделено более 100 млн юаней (около $15 млн) для восстановления пострадавшей инфраструктуры после ЧС в провинции Гуйчжоу. Также 100 млн юаней выделено в качестве материально-технической поддержки для провинций Гуандун и Хунань.
Власти КНР направили рабочую группу в провинцию Гуйчжоу, наиболее пострадавшую от стихии, для оказания помощи в борьбе с наводнениями.
В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями.