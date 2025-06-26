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    20:36, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Власти Китая выделили $30 миллионов для ликвидации последствий от наводнений

    Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР ввел режим экстренного реагирования 4-го уровня в связи с угрозой наводнений в южных регионах Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    последствия наводнений в Китае
    Фото: thepaper.cn

    Начиная с 18 по 23 июня в южных регионах Китая прошли сильные проливные дожди, в ряде районов выпало более 300 мм осадков.

    Из центрального бюджета страны выделено более 100 млн юаней (около $15 млн) для восстановления пострадавшей инфраструктуры после ЧС в провинции Гуйчжоу. Также 100 млн юаней выделено в качестве материально-технической поддержки для провинций Гуандун и Хунань.

    Власти КНР направили рабочую группу в провинцию Гуйчжоу, наиболее пострадавшую от стихии, для оказания помощи в борьбе с наводнениями.

    В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями.

     

    Теги:
    Китай Наводнения Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
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