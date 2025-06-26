Власти Китая ужесточают налоговый режим в отношении операторов интернет-платформ

Согласно новым правилам, онлайн-платформы должны предоставлять сведения об идентификационной информации и доходах всех операторов в установленные сроки в налоговые органы.

Если онлайн-платформы не предоставят налоговую отчетность в установленные сроки, предоставят искаженную или неполную информацию, налоговые органы предпишут их исправить ситуацию.

В случае невыполнения требований им грозят штрафы в размере от 20 000 юаней ($2,8 тыс.) до 100 000 юаней (около $14 тыс.). В серьезных случаях компании могут быть вынуждены приостановить свою деятельность, что повлечет за собой еще более высокие штрафы - до 500 000 юаней ($70 тыс.).

Как отмечается в документе, данные правила приняты в целях стандартизации представления предприятиями интернет-платформ налоговой информации, защиты законных прав и интересов налогоплательщиков, создания справедливой и единой налоговой среды и содействия здоровому развитию бизнеса.