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    19:35, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Власти Китая ужесточают налоговый режим в отношении операторов интернет-платформ

    Госсовет КНР принял Положение о предоставлении налоговой информации предприятиями, работающими на интернет-платформах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Китая, передает Kazinform.

    интернет-платформы Китая
    Фото: china-west.ru

    Согласно новым правилам, онлайн-платформы должны предоставлять сведения об идентификационной информации и доходах всех операторов в установленные сроки в налоговые органы.

    Если онлайн-платформы не предоставят налоговую отчетность в установленные сроки, предоставят искаженную или неполную информацию, налоговые органы предпишут их исправить ситуацию.

    В случае невыполнения требований им грозят штрафы в размере от 20 000 юаней ($2,8 тыс.) до 100 000 юаней (около $14 тыс.). В серьезных случаях компании могут быть вынуждены приостановить свою деятельность, что повлечет за собой еще более высокие штрафы - до 500 000 юаней ($70 тыс.).

    Как отмечается в документе, данные правила приняты в целях стандартизации представления предприятиями интернет-платформ налоговой информации, защиты законных прав и интересов налогоплательщиков, создания справедливой и единой налоговой среды и содействия здоровому развитию бизнеса.

     

    Теги:
    Китай Интернет Налоги Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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