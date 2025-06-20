Власти Китая ускорят рассмотрение заявок для лицензий на экспорт редкоземельных металлов

— Китай ускоряет рассмотрение заявок на получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов, — заявил он.

По его словам, КНР утвердила определенное количество заявок и продолжит этот процесс. Китайская сторона готова укреплять диалог с соответствующими странами по вопросам экспортного контроля.

Напомним, в апреле 2025 года Китай ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных металлов (самарий, тербий, скандий, иттрий и др.) в целях «обеспечения национальной безопасности и выполнения своих международных обязательств, включая нераспространение».

Китай является одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных металлов, которые широко используются в производстве высокотехнологичных устройств.

По сообщениям СМИ, в 2022 году на Китай приходилось 63% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% переработки редкоземельных металлов и 92% производства редкоземельных магнитов.