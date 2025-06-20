РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Власти Китая ускорят рассмотрение заявок для лицензий на экспорт редкоземельных металлов

    Китай придает большое значение поддержанию стабильности и безопасности глобальных цепочек производства и поставок. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун, передает агентство Kazinform.

    Китай
    Фото: pixabay

    — Китай ускоряет рассмотрение заявок на получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов, — заявил он.

    По его словам, КНР утвердила определенное количество заявок и продолжит этот процесс. Китайская сторона готова укреплять диалог с соответствующими странами по вопросам экспортного контроля.

    Напомним, в апреле 2025 года Китай ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных металлов (самарий, тербий, скандий, иттрий и др.) в целях «обеспечения национальной безопасности и выполнения своих международных обязательств, включая нераспространение».

    Китай является одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных металлов, которые широко используются в производстве высокотехнологичных устройств.

    По сообщениям СМИ, в 2022 году на Китай приходилось 63% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% переработки редкоземельных металлов и 92% производства редкоземельных магнитов.

    Теги:
    Китай Экспорт Редкие металлы Металлы КНР
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Сейчас читают