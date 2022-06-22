22 Июня 2022 23:38

Власти Китая призвали усилить сотрудничество в продовольственной и энергетической сферах

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мировому сообществу следует усилить сотрудничество в продовольственной и энергетических сферах. С таким заявлением в среду на открытии Делового форума БРИКС выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Глобальный процесс развития серьезно пострадал. 1,2 млрд человек почти в 70 странах мира сталкиваются с эпидемиями, продовольственным, энергетическим и долговым кризисами», - приводят его слова в сообщении МИД КНР.

«Мы должны укреплять сотрудничество в области продовольствия и энергетики, повышать уровень обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», - отметил он.

Кроме того, председатель КНР призвал поддержать многостороннюю торговую систему с Всемирной торговой организацией (ВТО) в ее основе, устранять барьеры для торговли, инвестиций и технологий и способствовать построению открытой мировой экономики.

Согласно статистики Главного таможенного управления КНР, за первые пять месяцев этого года объем внешней торговли Китая с другими странами БРИКС вырос на 12,1% в годовом исчислении до 1,31 трлн юаней ($195,71 млрд).

Деловой форум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся в среду в Пекине в комбинированном онлайн-и офлайн-формате.

В четверг, 23 июня, пройдет XIV саммит БРИКС в режиме видеоконференции.