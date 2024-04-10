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    08:50, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Власти Китая обязали отели категории от «трех звезд» принимать иностранные банковские карты

    отель
    Фото: pexels

    Правительство КНР приняло ряд мер, направленных на повышение удобства платежей на основных туристических объектах страны для иностранных туристов, передает Kazinform.

    Согласно циркуляру, совместно выпущенному Народным банком Китая (НБК, Центробанк) и тремя другими правительственными ведомствами, во всех туристических отелях категории «три звезды» и выше, национальных парках туристических достопримечательностей категорий 5A и 4A, туристических курортных зонах национального и провинциального уровня, а также в национальных кварталах туризма и отдыха должны приниматься как китайские, так и зарубежные банковские карты.

    В циркуляре также содержится призыв к активным усилиям по созданию пунктов обмена валюты в местах, посещаемых большим количеством иностранных туристов, а также к расширению услуг мобильных платежей и их функциональности.

    Теги:
    Туризм Китай Общество Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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