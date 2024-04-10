Власти Китая обязали отели категории от «трех звезд» принимать иностранные банковские карты

Правительство КНР приняло ряд мер, направленных на повышение удобства платежей на основных туристических объектах страны для иностранных туристов, передает Kazinform.

Согласно циркуляру, совместно выпущенному Народным банком Китая (НБК, Центробанк) и тремя другими правительственными ведомствами, во всех туристических отелях категории «три звезды» и выше, национальных парках туристических достопримечательностей категорий 5A и 4A, туристических курортных зонах национального и провинциального уровня, а также в национальных кварталах туризма и отдыха должны приниматься как китайские, так и зарубежные банковские карты.

В циркуляре также содержится призыв к активным усилиям по созданию пунктов обмена валюты в местах, посещаемых большим количеством иностранных туристов, а также к расширению услуг мобильных платежей и их функциональности.