Власти Китая намерены повысить пенсионный возраст в следующей пятилетке

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В следующие пять лет власти Китая планируют постепенно повышать пенсионный возраст. Об этом говорится в докладе правительства, который находится на рассмотрении депутатов 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, которая открылась в эту пятницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения, совершенствовать систему услуг демографического развития, приоритетно ориентируясь на пожилых людей и малолетних детей, содействовать достижению умеренного уровня рождаемости, постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст», - отмечается в докладе.

Несмотря на то, что общая численность населения материкового Китая к концу 2019 года превысила 1,4 млрд человек, по данным Национального бюро статистики, коэффициент рождаемости в КНР упал ниже 1.5 порогового значения, показывающего, что страна попадает в «ловушку низкой рождаемости».

В настоящее время в Китае средний возраст выхода на пенсию составляет менее 55 лет. Согласно прогнозам «мозговых центров» КНР, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 21% от общей численности населения Китая к 2035 году и более 25% - к 2046 году. В ближайшие 30 лет пожилое население Китая увеличиться на 193 миллиона человек, а трудоспособное население сократится на 176 млн человек из-за низкого уровня рождаемости в стране. Данная тенденция окажет давление на пенсионную систему и может привести к кризису пенсионного фонда, если не изменить нынешний пенсионный возраст.

Согласно данным, опубликованным в феврале текущего года Министерством общественной безопасности КНР, рождаемость в Китае в 2020 году снизилась на 15% по сравнению с предыдущим годом.

«В 2020 году число новорожденных, зарегистрированных по месту постоянного проживания органами общественной безопасности, составило 10,03 млн», - отмечается в докладе министерства.

По данным Национального бюро статистики, в КНР снижение уровня рождаемости наблюдается пятой год. Так, в 2016 году в стране родилось 17,86 млн детей.

Напомним, что в 2016 году в Китае отменили политику ограничения рождаемости, известную как «одна семья – один ребенок», действовавшей с конца 1970-х годов.

В проекте плана 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) в качестве основных задач указывается оптимизация политики планирования семьи.



