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Власти Китая готовятся к реагированию для предупреждения распространения оспы обезьян
17 Июня 2022 10:11

Власти Китая готовятся к реагированию для предупреждения распространения оспы обезьян

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР составил руководство по лечению оспы обезьян, которое направлено на ранее диагностирование этой инфекции и стандартизированное лечение. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечается, что всем региональным властям страны следует организовать курсы обучения, связанные с диагностикой и лечением оспы обезьян.

«Необходимо улучшать навыки, позволяющие своевременно выявлять случаи заражения оспой обезьян, информировать об этом согласно протоколу и обеспечить медицинское лечение инфицированных», - говорится в документе ведомства.

Также в руководстве упоминается, что лица, ранее привитые от обычной оспы, имеют определенную степень «перекрестной защиты» от вируса оспы обезьян.

В руководстве отмечается, что в настоящее время в Китае не существует специфических препаратов против вируса оспы обезьян, в основном это симптоматическая терапия и лечение осложнений.

Кроме того, в профилактике и лечении этой вирусной инфекции рекомендуется задействовать возможности традиционной китайской медицины (ТКМ).


Автор:
Корреспондент
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