Власти Китая будут поддерживать стабильный курс юаня на «рациональном» уровне

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В 2022 году Госсовет (правительство) КНР будет поддерживать курс юаня на «рациональном и сбалансированном уровне». Об этом говорится в докладе правительства, распространенном в субботу на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне», - отмечается в документе.

Касаясь монетарной политики, то внимание властей Китая сосредоточено на решение вопросов, связанных с оказанием эффективной поддержки развития реального сектора экономики.

«Оказывать содействие финансовым учреждениям в снижении реальных процентных ставок по кредитам и комиссий, чтобы многочисленные субъекты рынка действительно ощутили, что были упрощены процедуры получения кредитов и ощутимо снизились совокупные затраты на финансирование», - подчеркивается в докладе правительства.



