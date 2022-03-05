РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:15, 05 Март 2022 | GMT +6

    Власти Китая будут поддерживать стабильный курс юаня на «рациональном» уровне

    None
    None
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В 2022 году Госсовет (правительство) КНР будет поддерживать курс юаня на «рациональном и сбалансированном уровне». Об этом говорится в докладе правительства, распространенном в субботу на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне», - отмечается в документе.

    Касаясь монетарной политики, то внимание властей Китая сосредоточено на решение вопросов, связанных с оказанием эффективной поддержки развития реального сектора экономики.

    «Оказывать содействие финансовым учреждениям в снижении реальных процентных ставок по кредитам и комиссий, чтобы многочисленные субъекты рынка действительно ощутили, что были упрощены процедуры получения кредитов и ощутимо снизились совокупные затраты на финансирование», - подчеркивается в докладе правительства.



    Теги:
    Китай Экономика Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!