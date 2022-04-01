Власти Казахстана не могут ограничивать соцсети – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власти Казахстана не могут ограничивать социальные сети. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в интервью на YouTube-канале Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане социальные сети стали хорошим средством для общения. Многие люди зарабатывают благодаря социальным сетям. Некоторые, благодаря этому, становятся известными, а для некоторых это развлечение. Только в Instagram около 8 млн человек. В такое время, когда в стране проводятся масштабные реформы, когда идет выбор, никакой здравомыслящий политик не пойдет на ограничение социальных сетей. И не позволит их ограничивать», – сказал А.Сарым.

По его словам, Правительство не имеет никакой возможности удалять какой-либо контент из социальных сетей.

«Эта возможность есть у собственников компаний. У каждой социальной сети есть свои требования и свои правила. Наше Правительство или суд может сообщать о контенте, который противоречит требованиям социальных сетей. События последнего времени в нашей стране, похоже, повышают спрос на традиционные медиа. Пройдет время и Facebook, и Instagram. Например, сейчас многие переходят в Tik-Tok. Это конкурентная среда, мы еще увидим много нового», – сказал мажилисмен.

В ходе интервью А.Сарым ответил на вопросы, касающиеся проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который 9 марта текущего года был одобрен Мажилисом во втором чтении.