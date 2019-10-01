Власти Караганды будут контролировать цены в частных детсадах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Караганды Нурлан Аубакиров поручил контролировать цены в частных детских садах. Тему качественного дошкольного образования сегодня обсудили на аппаратном совещании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Сейчас мест в детских садах областного центра хватает для всех детей от трёх до шести лет. Однако в ближайшем будущем спрос может возрасти.

«Эти вопросы нужно решать уже сейчас. Необходимо разработать карту загруженности районов. К примеру, на Юго-Востоке сейчас строят дома. Квартиры в новостройках во многих случаях покупают молодые семьи с детьми. Затем эти дети вырастут, им будет нужно ходить в школу. Об этом нужно думать уже сейчас, обговаривать, стимулировать бизнесменов открывать в этих районах частные сады и школы», - сказал Нурлан Аубакиров.

Карты загруженности районов передадут коммунальным предприятиям. Чтобы те могли заранее увеличить мощности инженерных сетей там, где это будет необходимо.

Аким города также поручил контролировать качество оказания услуг и цены в частных детских садах. Сейчас стоимость посещения частных и государственных садов в Караганде для родителей одинаковая и равна 11 тысячам тенге. Ещё 27 тысяч тенге за каждого ребёнка предпринимателям доплачивают из городского бюджета. В целом сумма государственного заказа в год равна приблизительно двум миллиардам тенге.

«Сейчас некоторые владельцы частных садов утверждают, что им мало тех денег, которые платят родители и государство. Хорошо, допустим, это так. Но тогда пусть они это докажут. Пусть предоставят подробный и прозрачный отчёт о своей финансовой деятельности. Поскольку это государственные деньги, за ними нужен тройной контроль», - отметил Нурлан Аубакиров.

Вместе с тем он напомнил подчинённым о необходимости привлечения предпринимателей к открытию новых дошкольных учреждений. Если их станет больше, то люди сами смогут выбирать сады с наиболее высоким качеством услуг.

Сейчас в областном центре работают 109 детских садов и мини-центров. Из них 58 - государственные. 51 - частные, получающие государственный заказ.