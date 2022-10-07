Власти Гонконга бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для стимулирования туризма

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Администрация Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР планирует бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов для поддержки туризма, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание SCMP.

Как пишет газета, кампания по раздаче бесплатных авиабилетов стартует в начале следующего года. Власти Гонконга планируют раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму в $254 млн. Акция рассчитана на привлечение туристов, после того как в Гонконге снимут все ограничения, связанные с COVID-19.

Бесплатные авиабилеты будут распространяться не только среди туристов, планирующих посетить Гонконг, но и для выезжающих путешественников.

За первые восемь месяцев 2022 года Гонконг посетили всего 184 тыс. туристов. В допандемийном 2019 году число туристов, посетивших Гонконг, составило 56 млн.















