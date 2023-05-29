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Власти Германии обвинили Tesla в утечке данных

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 14:51
Власти Германии обвинили Tesla в утечке данных Фото: Jasper Juinen/Bloomberg/Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У немецких властей есть серьезные признаки возможных нарушений защиты данных со стороны Tesla (NASDAQ:TSLA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

Американский производитель электромобилей не смог должным образом защитить данные клиентов, сотрудников и деловых партнеров – более 100 гигабайт конфиденциальных данных стали объектом утечки.

Надзорный орган по защите данных в Нидерландах, где расположена европейская штаб-квартира Tesla, был проинформирован об этом случае. Более того, Tesla также подала предварительный отчет властям Нидерландов по этому вопросу.


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