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Власти Германии намерены сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

3 Декабря 2021 09:29
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Власти Германии намерены сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ужесточит требования к непривитым от COVID-19 жителям к февралю 2022 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Четвертая волна должна быть остановлена быстро», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, объявляя новые санитарные меры в четверг. Правительство ФРГ надеется, что количество заражений удастся снизить в ближайшее время.

Согласно новым правилам, непривитым жителям будет запрещен доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых супермаркетов. Кроме того, значительно «сужается» социальный круг непривитых граждан – разрешено принимать до двух человек вне семьи.

При этом тем жителям ФРГ, кто пока не вакцинирован, уже ограничен вход в бары и рестораны.

Власти Германии также подтвердили, что Бундестаг обсудит возможность введения обязательной вакцинации в стране к февралю 2022 года.

«Поскольку требование о вакцинации должно вступить в силу в феврале, у людей еще есть достаточно времени, чтобы сделать прививки от коронавируса», - сказала А.Меркель.

«Мы надеялись, что будет достаточно сделать вакцинацию необязательной. Но вакцинация - единственный выход из пандемии, и поэтому мы должны принять решение о ее обязательности», - добавила она.

Число инфицированных COVID-19 в Германии в последние недели быстро растет, как и в соседних Нидерландах и Бельгии.


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#Здравоохранение   #Германия   #Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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