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Власти Египта оплатят медрасходы заболевших COVID-19 туристов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Сентября 2021, 11:56
Власти Египта оплатят медрасходы заболевших COVID-19 туристов

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Египта заявили, что оплатят медицинские расходы туристов, если у них во время отдыха обнаружат коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Если болезнь протекает в легкой форме и госпитализация пациента не требуется, расходы будет возмещать отель, в котором проживает отдыхающий. Если заболевшему необходима помощь врачей в режиме стационара, то все расходы покрывает правительство. Бесплатное лечение путешественникам с COVID-19 обеспечат в государственных больницах Шарм-эш-Шейха, Хургады или Каира.


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