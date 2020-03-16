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Власти действуют быстро и на опережение – Ерлан Карин

16 Марта 2020 15:36
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Власти действуют быстро и на опережение – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан не единственная страна, где вводится чрезвычайное положение. Режим ЧП ввели в США, Италии, Болгарии, Сербии, Эстонии, Румынии, Чехии и в других странах, сообщил советник Президента РК Ерлан Карин.

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«Ряд государств был вынужден ввести ЧП после того, как распространение вируса приняло масштабный характер и ситуация начала выходить из-под контроля. Казахстанские власти вводят ЧП в качестве превентивных мер. В этом плане наши власти действуют быстро и на опережение. Введение режима ЧП - это временная мера. Но, пока необходимо всем – госорганам, социальным службам, бизнесу и гражданам перестроиться под новую ситуацию. Главный приоритет – это здоровье население», - отметил Ерлан Карин.


Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». В связи с этим Глава государства обратился к казахстанцам.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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