Власти действуют быстро и на опережение – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан не единственная страна, где вводится чрезвычайное положение. Режим ЧП ввели в США, Италии, Болгарии, Сербии, Эстонии, Румынии, Чехии и в других странах, сообщил советник Президента РК Ерлан Карин.

«Ряд государств был вынужден ввести ЧП после того, как распространение вируса приняло масштабный характер и ситуация начала выходить из-под контроля. Казахстанские власти вводят ЧП в качестве превентивных мер. В этом плане наши власти действуют быстро и на опережение. Введение режима ЧП - это временная мера. Но, пока необходимо всем – госорганам, социальным службам, бизнесу и гражданам перестроиться под новую ситуацию. Главный приоритет – это здоровье население», - отметил Ерлан Карин.





Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». В связи с этим Глава государства обратился к казахстанцам.