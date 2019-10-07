Власти Чехии выдали Казахстану экс-менеджера СПК «Алматы»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Власти Чехии выдали Казахстану подозреваемого в хищениях экс-менеджера АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Чешской Республики Иконников Сергей Анатольевич», - сообщили в надзорном ведомстве.
Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере.
С марта 2017 года Сергей Иконников находился в международном розыске.
Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы.
- Первого казахского олимпийского чемпиона поздравили юбилеем в Алматы
- Пятитысячные купюры подделывали в Алматы
- Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы
- Молодые айтишники разработали уникальные цифровые проекты в Алматы
- Об эффекте реализации программы «Новый Алматы» рассказали в акимате
- Два частных дома горели в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана