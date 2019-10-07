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Власти Чехии выдали Казахстану экс-менеджера СПК «Алматы»

7 Октября 2019 16:37
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Власти Чехии выдали Казахстану экс-менеджера СПК «Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Власти Чехии выдали Казахстану подозреваемого в хищениях экс-менеджера АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Чешской Республики Иконников Сергей Анатольевич», - сообщили в надзорном ведомстве.

Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере.

С марта 2017 года Сергей Иконников находился в международном розыске.

Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Суды, Генпрокуратура,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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