Власти Чехии выдали Казахстану экс-менеджера СПК «Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Власти Чехии выдали Казахстану подозреваемого в хищениях экс-менеджера АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Чешской Республики Иконников Сергей Анатольевич», - сообщили в надзорном ведомстве.

Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере.

С марта 2017 года Сергей Иконников находился в международном розыске.

Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы.